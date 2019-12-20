Кубок мира в Анси: Вита Семеренко первой среди украинок стартует в спринте

Тренерский штаб сборной Украины на спринт распределил биатлонисток по следующим номерам: Вита Семеренко – №2, Валя Семеренко – №12, Елена Пидгрушная – №39, Юлия Джима – №58, Дарья Блашко – №86.

Всего на старт гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами выйдут 99 спортсменок. Лидер Кубка мира Доротея Вирер получила 29-й стартовый номер.

Полный старт-лист женского спринта (начало гонки в 15:15 по киевскому времени)

Последний спринт в Анси состоялся два года назад. Ту гонку с идеальной стрельбой выиграла Анастасия Кузьмина, Вита Семеренко стала третьей, а Валя Семеренко в итоговом протоколе заняла 7-е место.

Накануне в Анси состоялся мужской спринт. Победителем гонки стал Бенедикт Долль, а лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный занял 18-е место.