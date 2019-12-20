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Украинец Цымбал впервые в карьере попал в топ-5 Кубка IBU

Биатлон
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Богдан Цымбал в Обертиллиахе пробежал лучшую гонку в карьере.

Украинец Цымбал впервые в карьере попал в топ-5 Кубка IBU
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С двумя нулями на стрельбище Цымбал шел на промежуточном пятом месте. Богдан выдал отличный последний круг и едва ли не настиг россиянина Александра Поварницына.

Хорошие шансы на топ-10 были и у Андрея Доценко, но два промаха на стойке помешали ему замахнуться на высокую позицию. На последнем круге украинец продемонстрировал хорошие физические кондиции и отыграл четыре позиции.

Благодаря сегодняшним результатам Богдан Цымбал и Андрей Доценко закрепились в топ-20 общего зачета Кубка IBU

Кубок IBU. Обертиллиах. Мужчины. Результаты спринта:

1. Александер-Фьельд Андерсен (Норвегия, 0+0) 25:45,8

2. Пол Шоммер (США, 0+0) +19,5

3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +40,1

...

5. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +54,8

14. Андрей Доценко (Украина, 0+2) +1:51,4

23. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +2:38,7

41. Руслан Бригадир (Украина, 0+1) +3:22,7

64. Виталий Труш (0+4) +4:24,7

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В статье: Кубок IBU Андрей Доценко Богдан Цымбал
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