Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец Цымбал впервые в карьере попал в топ-5 Кубка IBU
Богдан Цымбал в Обертиллиахе пробежал лучшую гонку в карьере.
С двумя нулями на стрельбище Цымбал шел на промежуточном пятом месте. Богдан выдал отличный последний круг и едва ли не настиг россиянина Александра Поварницына.
Хорошие шансы на топ-10 были и у Андрея Доценко, но два промаха на стойке помешали ему замахнуться на высокую позицию. На последнем круге украинец продемонстрировал хорошие физические кондиции и отыграл четыре позиции.
Благодаря сегодняшним результатам Богдан Цымбал и Андрей Доценко закрепились в топ-20 общего зачета Кубка IBU
1. Александер-Фьельд Андерсен (Норвегия, 0+0) 25:45,8
2. Пол Шоммер (США, 0+0) +19,5
3. Филипп Наврат (Германия, 0+0) +40,1
...
5. Богдан Цымбал (Украина, 0+0) +54,8
14. Андрей Доценко (Украина, 0+2) +1:51,4
23. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +2:38,7
41. Руслан Бригадир (Украина, 0+1) +3:22,7
64. Виталий Труш (0+4) +4:24,7