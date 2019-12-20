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Пидгрушная: Старалась на рубеже отработать без ошибок

Биатлон
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Биатлонистка рассказала о трудностях во время гонки

Пидгрушная: Старалась на рубеже отработать без ошибок
Новина українською

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная после финиша на девятой позиции в спринтерской гонке этапа Кубка мира во французском Анси в интервью UA:Перший призналась, что погодные условия во время соревнований были тяжелейшими.

"Очень сложный день! Эти ливень, дождь, холод – очень трудно! Мышцы просто деревянные от холода и мокроты! Бежишь на максимуме и все равно холод пробирает насквозь. Я очень старалась на рубеже отработать без ошибок, поэтому стоя долго стреляла – выцеливала каждый выстрел. Нужен был ноль сегодня - очень плотные результаты, и я очень рада, что удалось! Такой день, который просто хочется забыть, отогреться и поскорее выпить чаю!"

Напомним, что Пидгрушная стала 9-й в спринте Кубка мира в Анси.

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В статье: Елена Пидгрушна Кубок мира по биатлону 2019-2020
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