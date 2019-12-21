Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужское преследование. Как это было

UA-Футбол представляет текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Пасьют стартует сегодня в 14:00 по киевскому времени.

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