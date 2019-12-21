Кубок IBU. Сборная Украины - в шаге от подиума в смешанной эстафете

Сборная Украины заняла 4 место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в австрийском Обертилахе. Наша команда в составе Анастасии Меркушиной и Богдана Цымбала проиграла лидеру 1 минуту 14 секунд.

Победу одержали немцы, второе место у россиян, бронза у команды Норвегии.

1. Германия (0+10)

2. Россия (1+13) (+8,6с.)

3. Норвегия (1+9) (+43,2с.)

4. Украина (1+11) (+1.14,0с.)

Напомним, что сегодня пройдут мужская и женская гонки преследования в рамках проведения Кубка мира.