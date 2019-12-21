Тренер женской сборной Украины: На гонку преследования девушки настроены серьезно

Тренер женской сборной Украины по биатлону Владимир Махлаев прокомментировал выступления его подопечных в спринте и поделился планами на гонку преследования. Его слова цитирует XSport:

"Еще до старта гонки говорил, что в Анси сейчас очень сложные погодные условия - таких в биатлоне не было давно. Поэтому главным является то, кто и как себя проявил в моральном плане. Учитывая это, можем сделать как хорошие, так и плохие выводы.

Очень порадовала Елена Пидгрушная. Она проявила бойцовские качества, грамотно и спокойно отработала, не форсировали события.

Предыдущие этапы показали, что Дарья Блашко функционально готова к сезону. Она трудолюбивая и фанатичная в спорте, но сейчас ей очень сложно. Дарья два года провела вне биатлона, и выйти и сразу показать высокие результаты для нее оказалось проблемным. Я считаю, что ей нужно один-два раза хорошо выступить, чтобы обрести уверенность. Она будет хорошей спортсменкой. Ее выступлением в спринте доволен. Место в тридцатке - достойный для Даши результат.

Относительно выступлений других спортсменок - это все проделки погоды. Результаты им не в минус. Кто-то грешит на лыжи, но для таких условиях сложно подобрать оптимальный вариант. Сервисмены сработали замечательно - на 5 баллов.

Ни в коем случае нельзя упрекать сестер Семеренко за то, что они показали не лучший ход. Предполагаемая причина - погода. До этого как Вита, так и Валя хорошо себя проявляли.

На гонку преследования девушки очень серьезно настроены. Планируется отыграть позиции, снова подняться в очковую зону и пополнить копилку национальной команды. Общее впечатление по гонке хорошее, но Виту, Валю и Юлю по-человечески жалко. Хотя жалости в спорте не должно быть, поэтому я, скорее, расстроен."

О подготовке к стартам после Нового года

Решили, что сбор будем проводить в австрийском Хохфильцене. После Анси часть девушек полетит домой. Даша и Юля останутся в Европе.