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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование. LIVE
Новина українською

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира во французском. Биатлонистки отправятся на старт сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями гонки вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, у вас нет необходимости обновлять страницу. Если у вас не видно лайв, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол всегда доступны свежие новости из мира биатлона. Также вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубок мира и положением украинских биатлонистов в общем зачете Кубка мира.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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