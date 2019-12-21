Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женское преследование. LIVE

UA-Футбол начинает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки преследования в рамках третьего этапа Кубка мира во французском. Биатлонистки отправятся на старт сегодня в 16:00 по киевскому времени.

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