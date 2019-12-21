Анси. Гонка преследования. Йоханнес Бё побеждает, Пидручный попал в ТОП 20

Сегодня, 21 декабря состоялась мужская гонка преследования в рамках проведения третьего этапа Кубка мира во французском Анси.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, второе место у француза Кентена Фийона-Майе, бронза у еще одного представителя Норвегии Ветле Шостед-Кристиансена.

Выше среди украинцев оказался Дмитрий Пидручный, который стартовал на 18 позиции, неплохо прошел по дистанции, допустил аж 5 промахов и финишировал на 20 позиции.

Анси. Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханнес Бё (1 + 0 + 0 + 0)

2. Кентен Фийон-Майя (0 + 0 + 0 + 0) (+22,0с)

3. Ветле Шостед-Кристиацен (0 + 0 + 1 + 1) (+1.00,0с.)

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20. Дмитрий Пидручный (0 + 1 + 2 + 2) (+2.55,0с.)

27. Артем Прима (0 + 0 + 1 + 2) (+3.07,8с.)

29. Антон Дудченко (0 + 0 + 1 + 2) (+3.15,5с.)

47. Руслан Ткаленко (1 + 1 + 0 + 2) (+4.25,3с.)