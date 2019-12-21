Артем Прима: Прежде всего, не доволен стрельбой

Украинские биатлонисты Артем Прима и Антон Дудченко прокомментировали результаты гонки преследования во французском Анси. Их слова приводит UA-Перший:

Артем Прима

Сегодня снова не вышло на последнем рубеже стрельнуть стоя. Хотя бы минус один и картина, думаю, была бы лучше. Надо было стараться на 0. будто придержал эти два выстрела, но все равно не справился. Что касается дистанции - не чувствовал себя так, как, скажем, в спринте, то есть довольно трудно шел по трассе. Ну и вообще все. Возможно, немного после гонки, там довольно такая каша была тяжелая. А возможно, если вчера бежали бы, было лучше. Бывает, два дня подряд, потом отдых, ну ... Сегодня не было хороших кондиций на трассе, чтобы можно было держаться. Старался держать скорость, но где-то все-таки "провисал".

В общем о первых 3 этапах:

Прежде всего не доволен стрельбой, однозначно. Ходом - это такое: по дистанции где-то лучше, где-то хуже, но стрельба не так, как хотелось бы и не так, как настраивался с начала сезона. Но, надеюсь, сейчас поедем домой, немного увидимся с родными, немного переключимся на 3 дня и вернемся на сбор в Австрию и уже перед Оберхофом, думаю, будет все нормально.

Антон Дудченко

Сегодня достаточно неплохо чувствовал себя на дистанции, а на стойке - мои промахи: уже бежал на дистанцию, недоработал, поэтому сам во всем виноват. Первый круг я пробежал в группе, затем 3 круга провел с Артемом Примой и последний круг уже бежал сам. Планов не было никаких, все было по ситуации.Траса была в довольно неплохом состоянии, хотя вчера целый день и сегодня утром шел проливной дождь. Поэтому трасса для такой погоды была достаточно хорошей.