Анси. Гонка преследования. Екхоф делает чемпионский дубль, украинки в ТОП 10 не заехали

Сегодня, 21 декабря состоялась женская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира во французском Анси.

Победу одержала норвежка Тирил Екхоф, серебро у ее соотечественницы Ингрид Тандревольд, бронза у швейцарки Лены Хекки.

Что касается украинок, то выше среди наших оказалась, как и стартовала, Елена Пидгрушная, которая на финише стала двенадцатой. Замечательный прорыв с 30 на 17 место сделала Дарья Блашко. Вита Семеренко также с 50 места переместилась на 22 позицию.

Анси. Гонка преследования

Женщины

1.Тирил Екхоф (1 + 0 + 1 + 0)

2. Ингрид Тандревольд (1 + 0 + 1 + 0) (+ 38,1с.)

3. Лена Хекки (0 + 1 + 1 + 0) (+ 46,0с.)

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12. Елена Пидгрушная (0 + 1 + 0 + 1) (+ 1.49,3с.)

17. Дарья Блашко (0 + 0 + 0 + 0) (+ 2.12,1с.)

22. Вита Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) (+ 2.31,9с.)

23. Юлия Джима (0 + 0 + 1 + 0) (2.33,6с.)

38. Валя Семеренко (1 + 0 + 0 + 2) (+ 3.33,1с.)