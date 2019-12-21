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Анси. В гонках с массовым стартом Украину представят три спортсмена

Биатлон
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Один парень и две девушки

Анси. В гонках с массовым стартом Украину представят три спортсмена
UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 22 декабря во французском городке Анси состоится заключительный соревновательный день третьего этапа Кубка мира сезона 2019/2020.

На гонку с массовым стартом выйдут мужчины и женщины. Украинское представительство будет обеспечено в обоих случаях.

В 13.10 в гонку отправятся ребята. Под 16 номером стартует наш Дмитрий Пидручный.

В 15.15 на трассу пойдут женщины. Там честь украинского флага будут отстаивать номер 15 Елена Пидгрушная и номер 26 Дарья Блашко.

Напомним, что завтрашний день станет заключительным соревновательным днем ​​этого года. В следующий раз биатлонисты будут соревноваться уже в немецком Оберхофе уже 9 января 2020 года.

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В статье: Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна Дарья Блашко Кубок мира по биатлону Кубок мира по биатлону 2019-2020
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