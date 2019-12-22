Елена Пидгрушная о сезоне: Немного усталости уже накопилось

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала гонку преследования в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2019/2020 в французском Анси. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

"Ох, бежалось довольно трудно. Немного усталости уже накопилось, хотя по ходу дистанции, в принципе, чувствовала себя неплохо.

Пыталась выцеливать, но все равно допустила ошибки и заехала на штрафные круги. Поэтому не могу сказать, что осталась довольна своей стрельбой лежа.

Трасса уже более или менее, это вчера здесь был снег с водой и просто каша на дистанции, сегодня немного оно сцепилось, хотя моментами, конечно, трасса была разбитой. Вот, например, у этих мостиков деревянных с подъемами и на спусках", - сказала Пидгрушная.

Результаты женского персьюта вы можете посмотреть здесь.

Результаты мужского персьюта вы можете посмотреть здесь.