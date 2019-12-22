Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужской масс-старт. Как это было

На UA-Футбол читайте текстовую онлайн-трансляцию первого в сезоне масс-старта у мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция). 30 биатлонистов, включая украинца Дмитрия Пидручного, выйдут на старт гонки сегодня в 13:10 по киевскому времени.

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