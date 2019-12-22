Тренер женской сборной Украины: Сейчас девушкам надо откататься и восстановиться

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников прокомментировал гонку преследования во французском Анси и рассказал о дальнейших планах команды. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

- Валерий Сергеевич, довольны ли вы сегодняшним выступлением девочек?

- Конечно. Гонка получилась довольно яркой и интригующей, а результаты говорят сами за себя. Видно, что Пидгрушной было тяжеловато, но она молодец.

Блашко со стрельбой идеально справилась, и это все привело к тому, что в масс-старте у нас два человека.

- Условия для гонок во Франции не лучшие. Насколько сложно с такой вот погодой соревноваться?

- Очень некомфортно. Вчера был такой дождь во время гонки, девочек было просто жалко. Для них это стало настоящим испытанием. Но ничего, все равно сложно было всем, мы проявили характер, неплохо выступили.

Нельзя сказать, что сегодня гораздо легче было, разве что в плане скольжения и самой погоды.

- Какие планы у команды на новогодние праздники?

- Получается, что Блашко и Джима отсюда едут сразу в Хохфильцен, и уже там будут откатываться. Остальные девочки на четыре дня залетят домой и вернутся уже 27-го в Австрию.

Там же и продолжат подготовку, чтобы не было каких то стрессов, в Украине со снегом немного проблематично.

Сейчас девочкам нужно откатать и восстановиться. Затем исправим некоторые моменты, которые заметили уже по ходу этапов, отработаем их.

- О ротации уже думали?

- Еще нет. Сегодня соберемся, посмотрим, но она будет крупнейшая в Поклюке. Там точно будут освобождаться места для девушек, мы об этом уже говорили.

А так, просматривается, что будем Настю Меркушино приглашать в Оберхоф. Еще пообщаемся с тренерами, как правильно это сделать, ведь там есть эстафета и ее выступление там очень читается, - сказал Лесников.