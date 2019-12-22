Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт. LIVE

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция женской гонки с массового старта на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Мас-старт при участии Елены Пидгрушной и Дарьи Блашко начнется в 15:15 по киевскому времени.

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