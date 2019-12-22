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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женский масс-старт. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция женской гонки с массового старта на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция). Мас-старт при участии Елены Пидгрушной и Дарьи Блашко начнется в 15:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями заключительной гонки этапа Кубка мира в Анси вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, у вас нет необходимости обновлять страницу. Если вы не видите сообщения, то, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол всегда можно ознакомиться с актуальными новостями из мира биатлона. Также у нас доступен календарь гонок Кубка мира и текущая ситуация в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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