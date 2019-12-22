Йоханнес Бё: Кто еще может выиграть Глобус? Думаю Тарье

Норвежский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира 2019/2020 Йоханнес Бё прокомментировал результаты гонки преследования в Анси и рассказал, кто по его мнению еще может поспорить за лидерство в мужском биатлоне. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

"Думаю, в преследовании гораздо труднее догонять соперников, ведь в этой дисциплине очень короткие круги - всего 2,5 км. В спринте я был недостаточно сконцентрирован на огневых, поэтому сегодня главной целью было хорошо отработать на рубежах и вернуть контроль над стрельбой. Я с самого утра настраивался и, как мы видим, сегодня выступил лучше.

У нас с Кантеном получилась отличная борьба! Мы здорово провели вместе четверый круг, убегая от соперников, развили хорошую скорость на трассе и стреляли чисто! Думаю, мы можем быть довольны тем, как проходила гонка. Чувствавал в себе силы для ускорения на последнем круге и, пожалуй, я сегодня все-таки был немного сильнее Кантена (улыбается)!

Кто еще может выиграть Глобус? Ну, думаю, Тарьей - поскольку он идет в зачете сразу после меня (улабается). Кантен тоже сейчас выглядит достаточно мощно, и его чистая стрельба на этапе здесь, в Анси, впечатляет. В моем рейтинге, бесспорно, будет еще нескольно французов .. Симон Дестье? Он достаточно быстр, но его стрельба пока не очень стабильна. Может, Ветле? Он выиграл сегодня у моего брата (смеется). Претендентов много, но я поставлю на Тарьей" - сказал норвежец.