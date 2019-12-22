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Анси. Масс старт. Йоханес Бё снова на высоте, Пидручный проваливает гонку

Биатлон
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Результаты масс старта

Анси. Масс старт. Йоханес Бё снова на высоте, Пидручный проваливает гонку
UA-Футбол
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Сегодня, 22 декабря во французском Анси состоялась гонка с массовым стартом у мужчин в рамках третьего этапа Кубка мира 2019/2020.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, серебро у француза Эмильена Жаклена, бронза у второго номера общего зачета Тарье Бё.

Украина в этой дисциплине представлял Дмитрий Пидручный. Потеряв колоссальное время на первом круге из-за технических проблем, гонка для него потенциально завершилась. Имея в своем пассиве лишь 2 промаха, и идя по дистанции с посредственной скоростью Пидручный смог заехать только на 23 позицию.

Анси. Масс старт. мужчины

Кубок мира

1.Йоханнес Бё (0 + 0 + 1 + 0)

2. Эмилья Жаклен (0 + 0 + 1 + 0)

3.Тарье Бё (0 + 0 + 0 + 1)

.

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.

23. Дмитрий Пидручный (0 + 0 + 1 + 1) (+4.12,1с.)

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В статье: Дмитрий Пидручный Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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