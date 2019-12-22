Дмитрий Пидручный: Физическим состоянием я доволен, нужно работать над стрельбой

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги гонки с массовым стартом во французском Анси. Его слова цитирует UA-Перший:

"Трудно сказать, что именно произошло на 1-м круге. Когда я начал упираться в другого биатлониста, я сделал шаг влево и попал на свежий снег. Лыжи просто остановились, и еще сзади на меня наехал австриец. Я просто понесся вперед, ничего не мог сделать.

Упал, оторвались крепления. Не понял, что произошло, встал, одел лыжи. Не знаю, сколько времени потерял. Думаю, немало. Лыжи были избиты, это тоже могло повлиять на бег.

Также перебил дыхания, сразу стало все болеть: спина, руки. Гонка пошла уже не так, как надо. Допустил 2 промаха на стойке. Стрелял лучше, чем вчера. Но трудно было собраться после падения и продолжить гонку.

Физическим состоянием я доволен. Нужно работать со стрельбой, улучшить показатели. Может, немного уменьшить скорость стрельбы в сторону точности", - сказал Пидручный.

Результаты гонки с массовым стартом здесь.