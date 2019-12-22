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Анси. Масс старт. Екхоф делает хет-трик, Пидгрушная в ТОП 20

Биатлон
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Результаты масс старта

Анси. Масс старт. Екхоф делает хет-трик, Пидгрушная в ТОП 20
UA-Футбол
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Сегодня, 22 декабря гонкой с массовым стартом у женщин завершился 3 этап Кубка мира сезона 2019/2020 во французском городе Анси.

Победу в гонке одержала норвежка Тирил Екхоф, серебро у представительницы Италии Доротеи Вирер, бронза у шведки Лин Персон.

Что касается украинок, то Елена Пидгрушная с тремя промахами стала 19-ой, а Дарья Блашко при очень медленной скорости и с одним промахом финишировала в гонке предпоследней.

Анси. Масс старт. Женщины

Кубок мира

1. Тирил Екхоф (0 + 1 + 0 + 1)

2. Доротея Вирер (1 + 0 + 1 + 0) (+1.24,9с.)

3. Лин Персон (1 + 0 + 0 + 0) (+1.25,1с.)

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19. Елена Пидгрушная (0 + 1 + 1 + 1) (+3.16,2с.)

29. Дарья Блашко (0 + 1 + 0 + 0) (+4.57,6с.)

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В статье: Елена Пидгрушна Дарья Блашко Кубок мира по биатлону 2019-2020
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