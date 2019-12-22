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Анси. Масс старт. Екхоф делает хет-трик, Пидгрушная в ТОП 20
Результаты масс старта
Сегодня, 22 декабря гонкой с массовым стартом у женщин завершился 3 этап Кубка мира сезона 2019/2020 во французском городе Анси.
Победу в гонке одержала норвежка Тирил Екхоф, серебро у представительницы Италии Доротеи Вирер, бронза у шведки Лин Персон.
Что касается украинок, то Елена Пидгрушная с тремя промахами стала 19-ой, а Дарья Блашко при очень медленной скорости и с одним промахом финишировала в гонке предпоследней.
Анси. Масс старт. Женщины
Кубок мира
1. Тирил Екхоф (0 + 1 + 0 + 1)
2. Доротея Вирер (1 + 0 + 1 + 0) (+1.24,9с.)
3. Лин Персон (1 + 0 + 0 + 0) (+1.25,1с.)
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19. Елена Пидгрушная (0 + 1 + 1 + 1) (+3.16,2с.)
29. Дарья Блашко (0 + 1 + 0 + 0) (+4.57,6с.)