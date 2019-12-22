Елена Пидгрушная: Три промаха на сегодняшний день это многовато

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала результаты гонки с массовым стартом во французском Анси в рамках 3 этапа Кубка мира 2019/2020. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

"Лыжи сегодня отработали отлично! Никаких претензий, наоборот, большое спасибо сервисменам. Конечно сложно, но опять же, все в одинаковых условиях - кто быстрее восстановился, у кого этот процесс дольше длится. Бежалось, как бежалось.

Вчера на последнем круге мне очень плохо стало физически. Плохо сегодня спала - очень трудно отходила от предыдущих двух дней. Думала, сегодня будет еще хуже, но все же удалось как-то настроиться - могла держаться в группе и где то побороться. Не скажу, что разочарована сегодняшней гонкой, но если бы стреляла на ноль, было бы лучше.

Восстановление ... Чем богаты, тем и рады! Не говорю о других странах, у нас, что может врач, массажист, и сами - то делаем по максимуму.

Три промаха для меня на сегодняшний день - многовато, но посмотрела как другие стреляли, то три промаха - это еще и хорошо! Просто второй день подряд бежать под ливнем - очень сложно!

Я очень довольна этим триместром, началом сезона! Никто не мог и подумать весной, когда были вопросы, смогу ли я вообще продолжать выступать, что все сложится именно так!" - сказала Лена.

Результаты женского масс старта здесь.

Результаты мужского масс старта здесь.