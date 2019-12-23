Прорыв Блашко, уровень Пидгрушной и гегемония норвежцев. Чем запомнился этап Кубка мира в Анси

Биатлон-2019/20. Календарь кубка мира

Биатлон-2019/20. Общий зачёт Кубка мира

Отсутствие натурального снега, плюсовая температура и дождь – в таких непривычных для зимы условиях прошел этап Кубка мира в Анси. Украинцы порадовали солидным процентом финишей в очковой зоне, а тон уик-энду во французских Альпах задавала сборная Норвегии во главе с Йоханнесом Бё и Тириль Экхофф.

Мужчины

Дмитрий Пидручный. После Хохфильцена Пидручный сделал шаг вперед в контексте лыжного хода, но отступил назад на стрельбище, а ведь в Анси не самый требовательный подъезд к огневому рубежу, да и ветряная обстановка в эти дни максимально располагала надежной стрельбе. Но Пидручный в связке спринт+преследование (18-й и 20-й соответственно) настрелял на семь кругов штрафа и только на первой стрельбе в пасьюте закрыл все мишени.

Масс-старт мы выносим за скобки по очевидной причине – после жесткого падения на первом круге со сломанным креплением на лыже и многочисленными мелкими ушибами (спасибо австрийцу Феликсу Ляйтнеру) Дмитрий потерял около минуты и остаток гонки провел без огонька в глазах, но даже в таком состоянии финишировал 23-м.

Антон Дудченко. Четыре подряд гонки в очковой зоне – первый сезон Дудченко на уровне Кубка мира уже сейчас можно назвать успешным. В Анси Антон с чистой стрельбой стал 31-м в спринте, а в пасьюте мог претендовать на первое в карьере попадание в топ-20, если бы не три промаха на стойке. В преследовании Дудченко впервые продемонстрировал свой потенциал на лыжне – по чистому ходу дебютант стал 28-м, а последний круг пробежал сильнее самого Тарье Бё, который вел борьбу за бронзу и явно не экономил силы.

Артем Прима. Обе личных гонки в Анси Прима провел по принципу «хорошее начало, но плохой конец». В спринте Артем шел с прицелом на топ-10 ровно до тех пор, пока дважды не промахнулся на стойке (34-е место). В преследовании Приму снова подвела стрельба стоя – перед финальным огневым рубежом он входил в топ-20 и был в считанных секундах от Пидручного, но 300 штрафных метров перечеркнули шансы украинца на первое за 11 месяцев попадание в масс-старт. На лыжне Прима дважды заехал в топ-30, суммарно проиграв Пидручному 33 секунды (в Хохфильцене было больше двух минут), однако 76% точности на стрельбище перечеркивают прогресс в физических кондициях.

Руслан Ткаленко. На фоне успехов Сергея Семенова в Кубке IBU Ткаленко собрался и в спринте впервые за два года попал в очковую зону в гонке Кубка мира (39-е место). С одним кругом штрафа Руслан был только 45-м на лыжне, а по скорострельности не вошел в топ-50. К сожалению, субботнее преследование ничего нового о Ткаленко не рассказало – ногами он был худшим среди украинцев, да и на стрельбище закрыл только 16 мишеней из 20.

Артем Тищенко. При 89-процентной точности на стрельбище Тищенко в сезоне 2019-2020 в личных гонках ни разу не попал даже в топ-60. В Анси Артем при одном круге штрафа стал лишь 69-м и не квалифицировался в пасьют. Неважно, какие у спортсмена стрелковые показатели, если на лыжне на каждом километре он проигрывает лидерам по 15 секунд.

Женщины

Елена Пидгрушная. На двух этапах Кубка мира в Хохфильцене и Анси Пидгрушная в каждой из пяти личных гонок финишировала в топ-20 с элитным показателем в 90% закрытых мишеней на стрельбище. Подобные серии олимпийская чемпионка из Тернополя в последний раз выдавала в сезоне 2015-2016, по итогам которого заняла рекордную в карьере 7-ю позицию в общем зачете Кубка мира.

Самым ярким моментом в исполнении Пидгрушной во Франции стал финишный круг в спринте – Елена ногами показала 4-й результат (+14 секунд относительно Макаряйнен!) и отыграла 5 позиций, впервые за год попав в топ-10.

Дарья Блашко. После фиаско в Хохфильцене даже самый безнадежный оптимист не решился бы предположить, что Блашко в Анси станет второй по набранным очкам среди украинок, впервые в карьере финиширует в топ-20 и квалифицируется в свой первый масс-старт. Прорывной уик-энд в Альпах Дарья построила на стрельбе – экс-белоруска при 50 попытках совершила лишь два промаха и только в масс-старте не попала в топ-10 по скорострельности.

В лице Блашко Украина получила элитного снайпера – на трех этапах Кубка мира Дарья закрыла 92% мишеней, уступая по этому показателю лишь француженке Хлое Шевалье.

Вита Семеренко. За два промаха на стойке в спринте Семеренко заплатила очень большую цену – даже идеальная стрельба в пасьюте с прорывом с 50-го места на 22-е не помогла Вите отобраться в масс-старт. В сумме олимпийская чемпионка не добрала приличное количество очков – вместо 33-го места в зачете Кубка мира она вполне вместе с Пидгрушной могла стоять в топ-25.

При этом ногами в Анси Семеренко выглядела неважно – в спринте Вита стала худшей среди украинок, а в пасьюте с 39-м результатом опередила только Блашко.

Валя Семеренко. Формат этапа удваивал значение спринта – и именно в этой гонке Семеренко провалилась, став лишь 53-й с тремя промахами на стрельбище. В преследовании Валя перед финальной стрельбой поднялась в топ-30 и сохраняла рабочие шансы на попадание в масс-старт, однако два круга штрафа поставили крест на всей проделанной работе. По лыжному ходу Семеренко в Анси была сильнее сестры, но это только 28-е место в преследовании и 41-е в спринте.

Юлия Джима. От сестер Семеренко в Анси решила не отставать и Джима – Юлия по уже классической схеме с двумя промахами на стойке заняла в спринте лишь 38-е место, а в преследовании при лишь одной незакрытой мишени совершила скачок на 15 позиций, чего все равно было недостаточно для попадания в масс-старт. Во Франции у Джимы неплохо работали ноги – в спринте киевлянка стала 27-й с 10-секундным отставанием от Пидгрушной, а в пасьюте последний круг пробежала с 19-м графиком.

MVP этапа – Тириль Экхофф (Норвегия)

С хет-триком в Анси Экхофф провела лучший уик-энд в карьере и стала теневым фаворитом на Большой хрустальный глобус. К привычному крейсерскому лыжному ходу (ногами Тириль была быстрейшей в спринте и масс-старте) белокурая норвежка добавила совсем нехарактерную для нее стрельбу, выбив на огневых рубежах 45 из 50.

В двух контактных гонках Экхофф суммарно выиграла у ближайшей преследовательницы более двух минут – кажется, мы не видели ничего подобного со времен Магдалены Нойнер.

Лучший лыжник – Йоханнес Бё (Норвегия)

Лидер Кубка мира в Анси был быстрейшим в каждой из трех гонок. При этом в пасьюте и масс-старте Бё-младший гарантировал себе победу задолго до финишной черты, что не могло на сказаться на его мотивации на последних кругах.

Реальность такова, что в спринте у Бё-младшего еще до старта есть преимущество над каждым в один штрафной круг, а в затяжных контактных гонках норвежец с его отличной скорострельностью может позволить себе даже два промаха.

Лучший снайпер – Кантен Фийон Майе (Франция)

На домашнем этапе Кубка мира Фийон Майе без единого промаха прошел связку спринт+пасьют, что принесло ему два подиума. В масс-старте стабильный француз ушел на два круга штрафа и остановился в шаге от призовой позиции.

В этом сезоне Кантен Фийон Майе в личных гонках закрывает 89% мишеней. Превосходные стрелковые показатели – одна из основных причин его пребывания на третьей позиции в общем зачете Кубка мира.

Сенсация этапа – Линн Перссон (Швеция)

Шведка начала этап в Анси с 44-го места в спринте, затем организовала феноменальный прорыв на 11-ю строку в пасьюте, а в воскресном масс-старте стала третьей и впервые поднялась на подиум в личной гонке Кубка мира.

На новогодние каникулы Линн Перссон ушла на 7-й строке в общем зачете Кубка мира. Первую часть сезона биатлонистка из Эстерсунда провела успешней Кайсы Макаряйнен, Дениз Херрманн и Маркеты Давидовой, а это что-то да значит.