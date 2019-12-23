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Блашко: В межсезонье вышла на хороший процент в стрельбе
Биатлонистка подвела итоги этапа в Анси
Дарья Блашко прокомментировала свои выступления на третьем этапе Кубка мира в Анси:
"В этих двух гонках во Франции все было хорошо. Я увидела, что могу держать хорошую скорость и бороться. Были взлеты и падения. Есть над чем работать. Отдохну и снова к работе для дальнейшего движения вперед. Считаю, что очень хороший этап вышел, я довольна.
Не скажу, что я эксперт в стрельбе, но стараюсь держать уровень. В межсезонье я вышла на хороший процент в стрельбе, поэтому это нужно подтверждать в гонках. Иначе, какой смысл от тренировок?".