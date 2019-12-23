Блашко: В межсезонье вышла на хороший процент в стрельбе

Дарья Блашко прокомментировала свои выступления на третьем этапе Кубка мира в Анси:

"В этих двух гонках во Франции все было хорошо. Я увидела, что могу держать хорошую скорость и бороться. Были взлеты и падения. Есть над чем работать. Отдохну и снова к работе для дальнейшего движения вперед. Считаю, что очень хороший этап вышел, я довольна.

Не скажу, что я эксперт в стрельбе, но стараюсь держать уровень. В межсезонье я вышла на хороший процент в стрельбе, поэтому это нужно подтверждать в гонках. Иначе, какой смысл от тренировок?".