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Блашко: В межсезонье вышла на хороший процент в стрельбе

Биатлон
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Биатлонистка подвела итоги этапа в Анси

Блашко: В межсезонье вышла на хороший процент в стрельбе
Новина українською

Дарья Блашко прокомментировала свои выступления на третьем этапе Кубка мира в Анси:

"В этих двух гонках во Франции все было хорошо. Я увидела, что могу держать хорошую скорость и бороться. Были взлеты и падения. Есть над чем работать. Отдохну и снова к работе для дальнейшего движения вперед. Считаю, что очень хороший этап вышел, я довольна.

Не скажу, что я эксперт в стрельбе, но стараюсь держать уровень. В межсезонье я вышла на хороший процент в стрельбе, поэтому это нужно подтверждать в гонках. Иначе, какой смысл от тренировок?".

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В статье: Дарья Блашко
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Источник:
sport.ua
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