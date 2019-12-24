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Йоханнес Бё пропустит этапы Кубка мира в Германии

Биатлон
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У норвежца очень уважительная причина.

Йоханнес Бё пропустит этапы Кубка мира в Германии
Новина українською

Как и ожидалось, Бё-младший не вошел в состав сборной Норвегии на этапы Кубка мира в Оберхофе (9-12 января) и Рупольдинге (15-19 января).

На немецких этапах Кубка мира действующий обладатель Большого хрустального глобуса не выступит в связи с рождением сына. Супруга биатлониста Хедде Дели должна родить в середине января.

Ожидается, что Бё-младший вернется в Кубок мира на этапе в Поклюке (23-26 января).

Йоханнес Бё в Оберхофе и Рупольдинге пропустит четыре личных гонки, что вероятно обойдется ему в потерю лидерства в Кубке мира. После трех этапов в Эстерсунде, Хохфильцене и Анси норвежец опережает брата Тарье на 61 очко, а его отрыв от Мартена Фуркада составляет 104 балла.

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2019-2020
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