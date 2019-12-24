Брынзак: Пидручного подводят к чемпионату мира

Дмитрий Пидручный после трех этапов Кубка мира в Эстерсунде, Хохфильцене и Анси в общем зачете идет на 18-м месте. На счету украинца один финиш в топ-10 и еще четыре гонки в топ-20.

"Выдержит ли Пидручный весь сезон на таком уровне? Если не будет беспокоить спина, другие проблемы… Если сейчас обойдется без болезней во время рождественской паузы – сейчас-то ребят распустили по домам… Конечно, могут быть колебания в результатах.

Тем более, я знаю, что Юрай Санитра акцентировано подводит Диму к чемпионату мира. Какие-то средние и чуть выше среднего результаты у Пидручного должны быть и до чемпионата, а уже в Антхольце он должен показать максимум. Ну а после… Посмотрим, что он сумеет показать на остатке своего функционального состояния, там больше придется терпеть", - отметил Брынзак.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в заключительной гонке Кубка мира в Анси Пидручный занял 23-е место.