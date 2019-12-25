Брынзак: В результатах Пидгрушной нет ничего неожиданного

Пропустив первый этап в Эстерсунде, олимпийская чемпионка в Хохфильцене и Анси в каждой из пяти гонок финишировала в топ-20. На новогодние каникулы Пидгрушная ушла на 17-й позиции в общем зачете Кубка мира.

"Ей дали возможность более спокойно войти в сезон на Кубке IBU, без лишнего давления и отрицательных эмоций. Мы знали, что летом она поработала хорошо, и ей надо было плавно войти в сезон. И для меня ничего неожиданного в ее результатах нет.

Сможет ли она претендовать на медали в личных гонках? Если обойдется без болезней, как это часто бывает в январе, тогда, думаю, сможет. Если все пройдет по планам – в подготовке, выступлениях – тогда она будет готова бороться за любые места. Будем надеяться на лучшее", - заявил президент ФБУ.

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