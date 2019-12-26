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Брынзак: Хотел бы, чтобы олимпийская четверка выступила в Пекине

Биатлон
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Владимир Брынзак надеется на продление карьер олимпийских чемпионок Сочи-2014.

Брынзак: Хотел бы, чтобы олимпийская четверка выступила в Пекине
Новина українською

На момент зимней Олимпиады-2022 года в Пекине сестрам Семеренко будет по 36 лет, Елена Пидгрушная отпразднует свой 35-й день рождения, а Юлии Джиме будет 32.

"Олимпийская четверка на Олимпиаде в Пекине? Я бы хотел этого, и вижу потенциал. Но здесь включаются разные факторы, возраст в первую очередь. Кто-то хочет ребенка, кто-то уже скучает за детьми. А участь спортсмена – это очень тяжелый труд. Летом они проводят очень тяжелую работу, которая требует огромных и физических, и моральных усилий. Тем более, все время за границей.

Может быть, после того как построим комплекс в Буковеле, будет немного проще, потому что спортсмены смогут больше времени проводить с семьями, друзьями… Пока же психологически очень тяжело.

А функционально они смогут. Если мотивация останется. Те же сестры Семеренко мне сказали так: все зависит от того, как пойдет этот сезон. Если они смогут хорошо выступать, получат позитивные эмоции, адреналин от гонок, осознание того, что они могут добиваться успеха – почему нет?", - отметил президент ФБУ.

Ранее Владимир Брынзак рассказал о плане подготовки лидера мужской сборной Дмитрия Пидручного.

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В статье: "Карпи" Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Юлия Джима
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Источник:
Biathlon.com.ua
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