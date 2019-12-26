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Меркушина стала чемпионкой Украины
Меркушина-младшая с лучшим результатом добралась до финиша
Завершился женский спринт на чемпионате Украины в Тысовце! Лучшей спортсменкой страны на этой дистанции оказалась 14 летняя Александра Меркушина, ставшая самой юной победительницей взрослых чемпионатов Украины в истории!
Даже учитывая то, что в соревнованиях не принимает участие более 10-ти ведущих биатлонисток страны, результат Меркушиной-младшей впечатляет! Проведя два рубежа всего с одним промахом, Саша почти на минуту опередила Любовь Кипяченкову, у которой на один штрафной круг больше и на полторы минуты - Валерию Дмитренко, стрелявшую с аналогичным с победительницей штрафом.
Завтра на чемпионате Украины спортсмены вновь проведут спринтерские гонки.
Спринт. Женщины
1. Александра Меркушина (1+0) 20:38,1
2. Любовь Кипяченкова (0+2) +58,8
3. Валерия Дмитренко (0+1) +1:38,6
4. Юлия Городна (2+1) +2:13,9
5. Екатерина Свинаренко (0+0) +2:16,2
6. Елена Городна (1+2) +2:21,9