Меркушина стала чемпионкой Украины

Завершился женский спринт на чемпионате Украины в Тысовце! Лучшей спортсменкой страны на этой дистанции оказалась 14 летняя Александра Меркушина, ставшая самой юной победительницей взрослых чемпионатов Украины в истории!

Даже учитывая то, что в соревнованиях не принимает участие более 10-ти ведущих биатлонисток страны, результат Меркушиной-младшей впечатляет! Проведя два рубежа всего с одним промахом, Саша почти на минуту опередила Любовь Кипяченкову, у которой на один штрафной круг больше и на полторы минуты - Валерию Дмитренко, стрелявшую с аналогичным с победительницей штрафом.

Завтра на чемпионате Украины спортсмены вновь проведут спринтерские гонки.

Спринт. Женщины

1. Александра Меркушина (1+0) 20:38,1

2. Любовь Кипяченкова (0+2) +58,8

3. Валерия Дмитренко (0+1) +1:38,6

4. Юлия Городна (2+1) +2:13,9

5. Екатерина Свинаренко (0+0) +2:16,2

6. Елена Городна (1+2) +2:21,9