Сегодня в Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка

Сегодня, 28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная коммерческая Рождественская гонка. В этом году в соревнованиях впервые примут участие юниоры, которые выйдут на старт незадолго до основной гонки.

Украина будет традиционно представлена ​​двумя спортсменами. Так, честь младшего поколения будут защищать Екатерина Бех и Богдан Цымбал. Они стартуют в 16.15 по Киеву.

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный будут отстаивать честь украинского профессионального биатлона. В 19.15 начнется гонка с массовым стартом, которая определит последовательность и временные отрезки на старте гонки преследования (начало в 20.05), по итогам которой и определятся победители турнира.

Вашему вниманию перечень всех команд World Team Challenge 2019 :

1. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (Германия)

2. Дениз Херман / Бенедикт Доль (Германия)

3. Доротея Вирер / Лукас Хоффер (Италия)

4. Марте Олсбю-Ройзеланд / Ветле-Шостед Кристиансен (Норвегия)

5. Лиза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия)

6. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (Россия)

7. Маркета Давыдова / Михал Крчмар (Чехия)

8. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (Украина)

9. Анаис Бескон / Антон Гигона (Франция)

10. Лена Хекки / Бенжамин Вегер (Швейцария)

На украинском телевидении гонку покажет канал Sport 1. Также за гонкой можно будет следить на телеканалах Беларусь 5 и Матч ТВ.

Напомним, что украинские представители дважды побеждали на гонке в Гельзенкирхене. Так, в 2008 году Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко триумфовали на турнире, а в 2015 Сергей Семенов и Валентина Семеренко добыли для Украины второе золото.