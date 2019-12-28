Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня в Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка
Биатлонисты вечером выйдут на старт
Сегодня, 28 декабря в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная коммерческая Рождественская гонка. В этом году в соревнованиях впервые примут участие юниоры, которые выйдут на старт незадолго до основной гонки.
Украина будет традиционно представлена двумя спортсменами. Так, честь младшего поколения будут защищать Екатерина Бех и Богдан Цымбал. Они стартуют в 16.15 по Киеву.
Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный будут отстаивать честь украинского профессионального биатлона. В 19.15 начнется гонка с массовым стартом, которая определит последовательность и временные отрезки на старте гонки преследования (начало в 20.05), по итогам которой и определятся победители турнира.
Вашему вниманию перечень всех команд World Team Challenge 2019:
1. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (Германия)
2. Дениз Херман / Бенедикт Доль (Германия)
3. Доротея Вирер / Лукас Хоффер (Италия)
4. Марте Олсбю-Ройзеланд / Ветле-Шостед Кристиансен (Норвегия)
5. Лиза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия)
6. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (Россия)
7. Маркета Давыдова / Михал Крчмар (Чехия)
8. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (Украина)
9. Анаис Бескон / Антон Гигона (Франция)
10. Лена Хекки / Бенжамин Вегер (Швейцария)
На украинском телевидении гонку покажет канал Sport 1. Также за гонкой можно будет следить на телеканалах Беларусь 5 и Матч ТВ.
Напомним, что украинские представители дважды побеждали на гонке в Гельзенкирхене. Так, в 2008 году Андрей Дериземля и Оксана Хвостенко триумфовали на турнире, а в 2015 Сергей Семенов и Валентина Семеренко добыли для Украины второе золото.