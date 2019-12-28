Юрай Санитра: За развлекательную программу отвечают сестры Семеренко

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра подвел итоги первых трех этапов Кубка мира, рассказал о дальнейших планах на сезон и о праздновании нового года. Его слова цитирует XSport:

- Юрай, открытием первого триместра в мужской команде стал Антон Дудченко. Он продолжит свои выступления на Кубке мира?

- Да, Антон после Нового года продолжит свои выступления на Кубке мира. Однако, ротация в составе все же запланирована. Если все будет идти по плану, то в Оберхофе также должны стартовать Семенов и Цимбал, которые декабрь провели на Кубке IBU.

Если оценивать первый триместр, то я доволен физическим состоянием ребят. Во время новогодней паузы нам еще нужно поработать над стрельбой, чтобы биатлонисты стабильнее стреляли. 16 место Пидручного в общем зачете Кубка мира - это очень достойный результат на сегодня. Были хорошие гонки, были и неудачные, но в целом началом сезона я доволен.

- На сборе перед Оберхофе в команду присоединиться Цымбал, а Семенов будет отдельно тренироваться в Швейцарии?

- Да, все верно, 28-го декабря мы все вместе соберемся в Хохфильцене. Могу сказать, что Руслан Ткаленко в январе будет выступать на Кубке IBU в Осорбли, а дальше будем смотреть по его результатам. До старта чемпионата мира остается не так много времени, нужно будет целенаправленно к нему готовиться, а также определятся с составом. Будем работать над тем, чтобы все наши спортсмены были в своей оптимальной форме в феврале.

- В этом году Новый год традиционно будете встречать украинским и словацким гимном?

- Да, не будем менять традиции. Думаю, что будет хорошая атмосфера, ведь мы будем вместе с женской командой. Уверен, что у нас получится хороший праздник.

- Кто в команде будет отвечать за развлекательную программу?

- Думаю, что сестры Семеренко (смеется). Они знают, что вкусное приготовить, какой торт хороший. С позитивным настроем встретим Новый год.

Напомним, что сегодня в немецком Гельзенкирхене состоится Рождественская гонка.