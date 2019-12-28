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Они готовы: Меркушина и Пидручный уже на арене Шальке. Фото

Биатлон
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Украинцы будут бороться за победу

Они готовы: Меркушина и Пидручный уже на арене Шальке. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина уже на стадионе "Шальке Арена", где в 19:05 стартует Рождественская гонка 2019.

Они готовы: Меркушина и Пидручный уже на арене Шальке. Фото - изображение 1

Составы и расписание гонок турнира вы можете посмотреть здесь.

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В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Рождественская гонка
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