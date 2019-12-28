Биатлон
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Они готовы: Меркушина и Пидручный уже на арене Шальке. Фото
Украинцы будут бороться за победу
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина уже на стадионе "Шальке Арена", где в 19:05 стартует Рождественская гонка 2019.
Составы и расписание гонок турнира вы можете посмотреть здесь.
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