Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный - вице-чемпионы турнира World Challenge Team. Видео

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный занимают 2 место на турнире World Challenge Team, которая в народе носит название Рождественская гонка.

После третьей позиции в гонке с массовым стартом, наши спортсмены улучшили свои позиции и смогли попасть в ТОП 3.

Анастасия Меркушина (0+1+0+0)

Дмитрий Пидручный (1+1+0+0)

Победу праздновали биатлонисты из Норвегии, третьими стали представители Франции.