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Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный - вице-чемпионы турнира World Challenge Team. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Украинцы выступили на пятерку

Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный - вице-чемпионы турнира World Challenge Team. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный занимают 2 место на турнире World Challenge Team, которая в народе носит название Рождественская гонка.

После третьей позиции в гонке с массовым стартом, наши спортсмены улучшили свои позиции и смогли попасть в ТОП 3.

Анастасия Меркушина (0+1+0+0)

Дмитрий Пидручный (1+1+0+0)

Победу праздновали биатлонисты из Норвегии, третьими стали представители Франции.

Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный - вице-чемпионы турнира World Challenge Team. Видео - изображение 1

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В статье: Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Рождественская гонка
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
28.12.2019 в 22:33
Браво! Молодчики
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