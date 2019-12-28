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Рождественская гонка. Меркушина и Пидручный - вице-чемпионы турнира World Challenge Team. Видео
Украинцы выступили на пятерку
Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный занимают 2 место на турнире World Challenge Team, которая в народе носит название Рождественская гонка.
После третьей позиции в гонке с массовым стартом, наши спортсмены улучшили свои позиции и смогли попасть в ТОП 3.
Анастасия Меркушина (0+1+0+0)
Дмитрий Пидручный (1+1+0+0)
Победу праздновали биатлонисты из Норвегии, третьими стали представители Франции.
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
28.12.2019 в 22:33
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