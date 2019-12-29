Дмитрий Пидручный: Сделали себе новогодний подарок

Украинский биатлонист, чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от Рождественской гонки в Гельзенкирхене. Соответствующее фото спортсмен выложил на своей официальной странице в Instagram.

"Сделали себе новогодний подарок"

Напомним, что Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли второе место в Рождественской Гонке 2019.