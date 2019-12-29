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Дмитрий Пидручный: Сделали себе новогодний подарок
Комментарий биатлониста
Украинский биатлонист, чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от Рождественской гонки в Гельзенкирхене. Соответствующее фото спортсмен выложил на своей официальной странице в Instagram.
"Сделали себе новогодний подарок"
Напомним, что Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли второе место в Рождественской Гонке 2019.
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