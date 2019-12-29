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Дмитрий Пидручный: Не знаю, буду ли еще раз бежать Рождественскую гонку

Биатлон
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Дмитрий Пидручный: Не знаю, буду ли еще раз бежать Рождественскую гонку
UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился впечатлениями от Рождественской гонки в Гельзенкирхене. Его слова цитирует UA:Биатлон:

"Гонка довольно интересная, но нелегкая, трасса была тяжелая в техническом плане.

Пока трудно сказать, хотел ли бы я еще участвовать в ней снова. Если пригласят еще раз, то буду думать. В спортивном плане этот старт ничего не значит, это всего лишь шоу. Как обычная гонка, просто в своеобразном формате", - сказал Пидручный.

Напомним, что Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли 2 место в Рождественской гонке.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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