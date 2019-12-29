Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото

Итальянская биатлонистка, победительница Общего зачета Кубка мира прошлого сезона Доротея Вирер продолжает тренировки в горах. Соответствующее фото появилось на ее официальной странице в Instagram:

Напомним, что Доротея Вирер и Лукас Хоффер заняли 5 место в Рождественской гонке 2019.