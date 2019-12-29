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Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото
Непревзойденная итальянка
Итальянская биатлонистка, победительница Общего зачета Кубка мира прошлого сезона Доротея Вирер продолжает тренировки в горах. Соответствующее фото появилось на ее официальной странице в Instagram:
Напомним, что Доротея Вирер и Лукас Хоффер заняли 5 место в Рождественской гонке 2019.
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