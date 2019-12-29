  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото

Биатлон
(1 голосов)

Непревзойденная итальянка

Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская биатлонистка, победительница Общего зачета Кубка мира прошлого сезона Доротея Вирер продолжает тренировки в горах. Соответствующее фото появилось на ее официальной странице в Instagram:

Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото - изображение 1
Прекрасная и неутомимая: Доро Вирер продолжает тренировки. Фото - изображение 2

Напомним, что Доротея Вирер и Лукас Хоффер заняли 5 место в Рождественской гонке 2019.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доротея Вирер Кубок мира по биатлону 2019-2020
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...