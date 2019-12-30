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Журавок, Абрамова и Белкина могут выступить на Кубке мира

Биатлон
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Резерв сборной Украины претендует на выступление в Поклюке.

Журавок, Абрамова и Белкина могут выступить на Кубке мира
Новина українською

Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников пролил свет на ротацию команды на январьских этапах Кубка мира.

"Планируем, что в Оберхофе, Германия в основной состав вернется Анастасия Меркушина, и мы будем иметь одну запасную биатлонистку. Если не будет никаких проблем со здоровьем и физической формой у девушек, то Пидгрушная пропустит спринт, потому что в масс-старт проходит по рейтингу.

В Поклюке, Словения планируем привлекать биатлонисток из Кубка IBU. Сейчас особенно присматриваемся к Юлии Журавок, Ольге Абрамовой и Надежде Белкиной. Двое из них точно примут участие в соревнованиях вместо сестер Семеренко, которые пропустят этот этап Кубка мира", - сказал специалист.

Журавок и Абрамова в сезоне 2019-2020 в Кубке мира еще не выступали. Белкина провела одну гонку в Эстерсунде, заняв в спринте 66-е место.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский дуэт занял второе место на Рождественской гонке.

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В статье: Юлия Журавок Надежда Белкина Ольга Абрамова Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
UA:БІАТЛОН
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