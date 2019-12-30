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Журавок, Абрамова и Белкина могут выступить на Кубке мира
Резерв сборной Украины претендует на выступление в Поклюке.
Старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников пролил свет на ротацию команды на январьских этапах Кубка мира.
"Планируем, что в Оберхофе, Германия в основной состав вернется Анастасия Меркушина, и мы будем иметь одну запасную биатлонистку. Если не будет никаких проблем со здоровьем и физической формой у девушек, то Пидгрушная пропустит спринт, потому что в масс-старт проходит по рейтингу.
В Поклюке, Словения планируем привлекать биатлонисток из Кубка IBU. Сейчас особенно присматриваемся к Юлии Журавок, Ольге Абрамовой и Надежде Белкиной. Двое из них точно примут участие в соревнованиях вместо сестер Семеренко, которые пропустят этот этап Кубка мира", - сказал специалист.
Журавок и Абрамова в сезоне 2019-2020 в Кубке мира еще не выступали. Белкина провела одну гонку в Эстерсунде, заняв в спринте 66-е место.
Ранее UA-Футбол сообщал, что украинский дуэт занял второе место на Рождественской гонке.