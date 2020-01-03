Пидручный: Рождественская гонка очень понравилась

Пидручный вместе с Анастасией Меркушиной блестяще дебютировал в Рождественской гонке. Украинский дуэт занял второе место в масс-старте, а сам Пидручный отметился победой в снайперском турнире.

"Организаторы обеспечивают полностью всю поездку. Я был несколько дней дома, поэтому летел в Дортмунд из Львова. В аэропорту Дортмунда организаторы встречают каждого спортсмена и завозят в отель, который находится в 200 метрах от стадиона. Спортсмены могут также брать родных, если хотят, поэтому многие так делают.

У каждой команды есть своя BMW x5 с водителем, который завозит участников до самого стадиона. Хотя от него можно пройтись пешком, но организаторы используют машины, чтобы болельщики не отвлекали спортсменов на фото и автографы. Тренеры и сервис отправляются раньше, чтобы все подготовить для спортсменов. На стадионе для участников является раздевалка с тренажерами для разминки, фуршетом и всеми удобствами.

Перед пристрелкой есть 15 минут, чтобы ознакомиться с трассой и привыкнуть к атмосфере такого большого шоу, ведь на стадионе 45000 человек!

После пристрелки – дуэльная стрельба. Сначала квалификация отдельно у мужчин и женщин, потом общий финал, который я выиграл.

Перед началом гонки еще остается несколько минут, чтобы по необходимости подкорректировать лыжи или стрельбу. Соревнования вы уже сами могли видеть.

В общем гонка мне очень понравилась. Трасса – сложная, интересный рельеф, есть спуск со сложным поворотом, где падали несколько участников. Кстати, весь снег был привезен и, насколько мне известно, на следующий день его собрали и повезли в Оберхоф для следующего этапа Кубка мира", - написал чемпион мира в своем блоге.