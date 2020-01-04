Чемпионское пополнение: Дмитрий Пидручный второй раз стал отцом

Капитан мужской сборной Украины по биатлону, чемпион мира в гонке преследования Дмитрий Пидручный второй раз стал отцом. Его жена Ольга подарила ему сына.

Желаем семьи Пидручных крепкого здоровья, а Дмитрию воспитать еще одного украинского чемпиона!

Напомним, что ранее биатлонист поделился впечатлениями от Рождественской гонки 2019.