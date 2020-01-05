Елена Пидгрушная добыла победу в индивидуальной гонке чемпионата Австрии

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна одержала победу в суперкороткой индивидуальной гонке на чемпионате Австрии.

Елена отработала на ноль все четыре огневых рубежа и в итоге финишировала первой, обогнав австриек Катерину Иннерхофер и Дуню Здоуч на 5,5с. и 15,9с. соответственно.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и в итоге заняли лишь 9 и 10 места.

Юлия Джима и Дарья Блашко за плохого самочувствия не стартовали.