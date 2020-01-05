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Елена Пидгрушная добыла победу в индивидуальной гонке чемпионата Австрии

Биатлон
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Триумф украинки

Елена Пидгрушная добыла победу в индивидуальной гонке чемпионата Австрии
UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушна одержала победу в суперкороткой индивидуальной гонке на чемпионате Австрии.

Елена отработала на ноль все четыре огневых рубежа и в итоге финишировала первой, обогнав австриек Катерину Иннерхофер и Дуню Здоуч на 5,5с. и 15,9с. соответственно.

Валя и Вита Семеренко стреляли менее точно и в итоге заняли лишь 9 и 10 места.

Юлия Джима и Дарья Блашко за плохого самочувствия не стартовали.

Елена Пидгрушная добыла победу в индивидуальной гонке чемпионата Австрии - изображение 1
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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Елена Пидгрушна
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