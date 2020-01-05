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Невероятная красота: Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Фото

Биатлон
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Немка завершила карьеру, но не походы на вершины

Невероятная красота: Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Фото
UA-Футбол
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Немецкая биатлонистка, экс-чемпионка Общего зачета Кубка мира, которая недавно завершила карьеру Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Соответствующие фото появились на официальной странице спортсменки в Instagram:

"Можете ли вы почувствовать силу солнечного света в этом новом новом году - я уже с нетерпением жду более красивых и солнечных моментов, подобных этому"

Невероятная красота: Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Фото - изображение 1
Невероятная красота: Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Фото - изображение 2
Невероятная красота: Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Фото - изображение 3

Напомним, что в последней гонке в карьере (Рождественская гонка 2019) Лаура Дальмайер вместе с Филиппом Навратом заняли 4 место.

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В статье: Лаура Дальмайер
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