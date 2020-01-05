Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятная красота: Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Фото
Немка завершила карьеру, но не походы на вершины
Немецкая биатлонистка, экс-чемпионка Общего зачета Кубка мира, которая недавно завершила карьеру Лаура Дальмайер отдыхает в баварских Альпах. Соответствующие фото появились на официальной странице спортсменки в Instagram:
"Можете ли вы почувствовать силу солнечного света в этом новом новом году - я уже с нетерпением жду более красивых и солнечных моментов, подобных этому"
Напомним, что в последней гонке в карьере (Рождественская гонка 2019) Лаура Дальмайер вместе с Филиппом Навратом заняли 4 место.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...