Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Оберхоф. Женская спринтерская гонка

Добрый день, уважаемые друзья! Сайт UA-Футбол представляет Вашему вниманию текстовую трансляцию женской спринтерской гонки в рамках проведения четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в немецком городке Оберхоф. Биатлонистки стартуют в 15.30 по киевскому времени.

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