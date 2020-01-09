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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Оберхоф. Женская спринтерская гонка

Биатлон
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Биатлон онлайн смотреть Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Оберхоф. Женская спринтерская гонка
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Добрый день, уважаемые друзья! Сайт UA-Футбол представляет Вашему вниманию текстовую трансляцию женской спринтерской гонки в рамках проведения четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в немецком городке Оберхоф. Биатлонистки стартуют в 15.30 по киевскому времени.

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Вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима Кубок мира по биатлону биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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