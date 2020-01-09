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Джима – единственная украинка в топ-20 туманного спринта в Оберхофе

Биатлон
(3 голосов)

В тяжелых условиях украинки высокими результатами порадовать не смогли.

Джима – единственная украинка в топ-20 туманного спринта в Оберхофе
Новина українською

Один промах на лежке при хорошей скорострельности позволил Юлии Джиме в итоговом протоколе спринта занять 16-е место, которое стало для киевлянки лучшим результатом в сезоне. В спринте Джима в последний раз так высоко финишировала в феврале 2019 года, когда в Солт-Лейк-Сити с идеальной стрельбой замкнула топ-10.

Вместе с Джимой в очковой зоне финишировали Валя Семеренко и Елена Пидгрушная, не сумевшая сделать себе подарок в 33-й день рождения. Обе украинки проиграли победительнице гонки более двух минут, но принципиального значения это не имеет, поскольку в Оберхофе биатлонистки вместо преследования в воскресенье пробегут масс-старт

Четвертую личную победу в карьере и первую с февраля 2019 года в Оберхофе оформила Марте Ослсбю-Ройселанд. Норвежка оказалась единственной топ-биатлонисткой, которой удалось закрыть все мишени на стрельбище.

Дениз Херрманн на домашней трассе впервые в сезоне попала на подиум, а главное открытие Кубка мира Жюлья Симон отметилась премьерным финишем в топ-3 в спринте.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Женщины. Результаты спринта:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) 22:04,9

2. Дениз Херрманн (Германия, 0+1) +33,1

3. Жюлья Симон (Франция, 1+0) +47,4

...

16. Юлия Джима (Украина, 1+0) +1:52,9

25. Валя Семеренко (Украина, 1+1) +2:12,8

36. Елена Пидгрушная (Украина, 0+2) +2:36,1

46. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +2:58,6

52. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +3:10,9

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Елена Пидгрушна Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2019-2020
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