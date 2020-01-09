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Валентина Семеренко: Сегодня была самая сложная гонка в сезоне

Биатлон
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Биатлонистка недовольна своим результатом

Валентина Семеренко: Сегодня была самая сложная гонка в сезоне
Новина українською

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко назвала спринт в Оберхофе самой сложной гонкой сезона:

"Очень трудное начало этапа. Наверное, сегодня была самая сложная гонка в сезоне. Я очень удивлена ​​собой. Было сложно физически. Возможно, слишком много отдыхали.

Организаторы хорошо подготовились. Они перекрыли трассу, поэтому подъем был жесткий – практически лед. А вот на стадионе была каша, потому что перед этим там тренировались мужчины.

Хорошо, что закончился дождь – было не так холодно и мокро, как во Франции на прошлом этапе Кубка мира".

Отметим, что Валентина Семеренко допустила по одному промаху на лежке и стойке и, в результате, финишировала 25-й в спринте.

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В статье: Валентина Семеренко
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Источник:
XSport.ua
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