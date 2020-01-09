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Стал известный состав сборной Украины на мужской спринт в Оберхофе
Пидручный не примет участие в спринте
Завтра, 10 января, в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка, которая продолжит четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Стоит отметить, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не сможет принять участие в спринте в связи с трехдневным отпуском для встречи с семьей. Уже завтра вечером спортсмен снова присоеденится к команде в Германии.
Спринт. Мужчины
10. Артем Прима
46. Антон Дудченко
62. Сергей Семенов
65. Артем Тищенко
96. Богдан Цымбал
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