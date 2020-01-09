Стал известный состав сборной Украины на мужской спринт в Оберхофе

Завтра, 10 января, в немецком Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка, которая продолжит четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Стоит отметить, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный не сможет принять участие в спринте в связи с трехдневным отпуском для встречи с семьей. Уже завтра вечером спортсмен снова присоеденится к команде в Германии.

Спринт. Мужчины

10. Артем Прима

46. Антон Дудченко

62. Сергей Семенов

65. Артем Тищенко

96. Богдан Цымбал