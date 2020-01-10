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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Оберхоф. Мужская спринтерская гонка

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Оберхоф. Мужская спринтерская гонка
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Здравствуйте, уважаемые друзья. Вашему вниманию текстовая трансляция мужской спринтерской гонки в рамках проведения четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 в немецком Оберхофе. Биатлонисты стартуют в 15.30 по киевскому времени.

Все самые интересные события гонки, свежие новости с трассы вы сможете наблюдать в нашем онлайне ниже. Если у вас не видно лайв, пожалуйста, временно отключите блокировщик рекламы.

Также на сайте UA-Футбол вы можете наблюдать последние новости из мира биатлона (здесь), следить за изменениями в Общем зачете Кубка мира, а также ознакомиться с полным календарем Кубка мира 2019/2020.

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В статье: Сергей Семенов Артем Прима Артем Тищенко Кубок мира по биатлону биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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