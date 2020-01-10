Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Прима – в топ-15

Артем Прима компенсировал отсутствие новоиспеченного двукратного отца Дмитрия Пидручного – с одним промахом на стойке Прима в итоговом протоколе гонки занял рекордное в сезоне 15-е место. Тернопольчанин в 10-й раз в карьере и впервые с января 2019 года попал в топ-15 Кубка мира.

Прима стал единственным украинцем в очковой зоне спринта в Оберхофе. Артем Тищенко и Сергей Семенов после стойки шли в топ-40, но на финальном круге не удержали свои позиции.

Мартен Фуркад с нового года взялся наверстывать упущенное в Кубке мира. С идеальной стрельбой француз привез ближайшему преследователю 25 секунд и оформил вторую победу в сезоне. Сегодняшняя виктория стала для Фуркада-младшего 78-й в карьере и 29-й в спринте.

Промах на стойке помешал побороться с Фуркадом Эмильену Жаклену. Молодой француз стал вторым и повторил личный рекорд, установленный на недавнем этапе в Анси.

Домашнюю публику призовым местом порадовал Йоханнес Кюн, для которого сегодняшняя медаль стала второй в карьере в гонках Кубка мира.

Главным неудачником спринта стал Тарье Бё – вице-лидер Кубка мира после промаха на стойке забыл проехать штрафной круг и потерял на этом почти 1,5 минуты. Вместо финиша в топ-6 Бё-старший занял лишь 24-е место.

Кубок мира по биатлону. Оберхоф. Мужчины. Результаты спринта:

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 25:27,2

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +25,5

3. Йоханнес Кюн (Германия, 0+1) +33,0

...

15. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:41,6

41. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2,29,6

46. Сергей Семенов (Украина, 1+0) +2:35,0

76. Антон Дудченко (Украина, 1+2) +3:31,8

106. Богдан Цымбал (Украина, 1+2) +4:56,6