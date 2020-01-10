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Сборная Украины огласила составы на эстафету в Оберхофе

Биатлон
(3 голосов)

Она состоится 11 января

Сборная Украины огласила составы на эстафету в Оберхофе
Новина українською

Завтра, 11 января, в немецком Оберхофе пройдут женская и мужская классические эстафеты в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Напоминаем, что Дмитрий Пидручный только сегодня ночью вернется в расположение команды после короткого отпуска и будет готовиться уже к масс-старту.

Оберхоф. Кубок мира

Эстафета. Женщины

5-1. Анастасия Меркушина
5-2. Юлия Джима
5-3. Валя Семеренко
5-4. Елена Пидгрушная

Эстафета. Мужчины.

9-1. Артем Тищенко
9-2. Артем Прима
9-3. Антон Дудченко
9-4. Сергей Семенов

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В статье: Валентина Семеренко Анастасия Меркушина Сергей Семенов Артем Прима Елена Пидгрушна Юлия Джима Артем Тищенко Антон Дудченко
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