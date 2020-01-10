Сборная Украины огласила составы на эстафету в Оберхофе

Завтра, 11 января, в немецком Оберхофе пройдут женская и мужская классические эстафеты в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Напоминаем, что Дмитрий Пидручный только сегодня ночью вернется в расположение команды после короткого отпуска и будет готовиться уже к масс-старту.

Оберхоф. Кубок мира

Эстафета. Женщины

5-1. Анастасия Меркушина

5-2. Юлия Джима

5-3. Валя Семеренко

5-4. Елена Пидгрушная

Эстафета. Мужчины.

9-1. Артем Тищенко

9-2. Артем Прима

9-3. Антон Дудченко

9-4. Сергей Семенов