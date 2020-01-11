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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета. LIVE

Биатлон
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Биатлон смотреть онлайн Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета. LIVE
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Биатлонистки начнут гонку сегодня в 13:00 по киевскому времени.

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На UA-Футбол вы всегда можете найти свежие новости из мира биатлона и результаты всех гонок Кубка мира. Также у нас доступен полный календарь Кубка мира и актуальное положение в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.

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В статье: биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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