Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Женская эстафета. LIVE

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция женской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Биатлонистки начнут гонку сегодня в 13:00 по киевскому времени.

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