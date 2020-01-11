Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Мужская эстафета. LIVE

На UA-Футбол проходит текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты рамках четвертого этапа Кубка мира 2019-2020 в немецком Оберхофе. 26 команд, включая квартет из Украины, стартуют сегодня в 15:15 по киевскому времени.

Следить за всеми событиями мужской эстафеты с Мартеном Фуркадом и Артемом Примой вы можете вместе с UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Посты добавляются автоматически, у вас нет необходимости обновлять страницу. Если у вас не видно лайв, пожалуйста, временно отключите блокировщики рекламы.

На UA-Футбол всегда доступны актуальные новости мира биатлона. Также у нас вы можете ознакомиться с полным календарем гонок Кубка мира и текущей ситуацией в общем зачете Кубка мира у мужчин и женщин.