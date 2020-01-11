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Валентина Семеренко: Немного не справилась с ветром, не ожидала такого порыва

Биатлон
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Комментарий украинки

Валентина Семеренко: Немного не справилась с ветром, не ожидала такого порыва
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко прокомментировала результат женской эстафеты в рамках проведения четвертого этапа Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе. Ее слова цитирует UA-Перший:

"Сегодня работалось лучше, чем в спринте. Немного не справилась с ветром, не рассчитывала на такой сильный порыв. Я сделала поправку, но ее оказалось мало. Когда увидела, что уже есть два маха, тогда еще больше подправила и все закрыла.

Спасибо организаторам, что изменили трассу. Убрали наиболее опасный спуск, там реально было страшно бежать", - сказала Валя.

Напомним, что женская сборная Украины заняла шестое место в эстафетной гонке.

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В статье: Валентина Семеренко Кубок мира по биатлону
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