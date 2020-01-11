Мужская сборная Украины финиширует десятой в эстафетной гонке Оберхофа

Мужская сборная Украины по биатлону занимает 10 место в эстафетной гонке в рамках проведения четвертого этапа Кубка мира 2019/2020 в немецком Оберхофе.

Победу в эстафете праздновали представители Норвегии, серебро у французов, бронзовая награда досталась ребятам из Германии.

Артем Тищенко неплохо начал гонку держался в группе лидеров, отлично прошел первый огневой рубеж, а вот на втором была катастрофа. Украинец ни разу из 5 выстрелов не попал в мишени, тремя дополнительными патронами закрыл сумел закрыть три и пошел на два штрафных круга. На передаче эстафеты Артем финишировал на 22 позиции с отставанием 1 минуту 36 секунд.

Артем Прима начал свой этап не бежать, а идти пешком. На первом круге дистанции он проиграл лидеру 18,5 секунд, став по скорости двадцатым. На лежке отработал чисто, на лыжне сработал неплохо, на стойке использовал один дополнительный патрон и передал эстафету на 18 позиции, проиграв 2 минуты и 15 секунд.

От Антона Дудченко ожидать высокой скорости было напрасно. Его козырем должна была стать стрельба. На первом рубеже наш спортсмен сработал отлично, закрыв все мишени. Второй круг прошел не быстро, на стойке использовал один дополнительный патрон, вышел на 11 позиции, а эстафету передал на 12 месте, проиграв 2 минуты 13 секунд.

Сергей Семенов в среднем темпе начал свой круг. На первом огневом рубеже украинец использовал один дополнительный патрон, и вывел Украину на 7 место. Далее наш спортсмен держался в своей группе, а на последнем рубеже в лучших традициях заработал один круг штрафа. Финишировал наш спортсмен на 10 позиции.

Кубок мира 2019/2020. Оберхоф

Эстафета

Мужчины

1.Норвегия

2. Франция (+4,4с.)

3. Германия (+48,2с.)

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10. Украина (+3.31,1с.)

Артем Тищенко (0 + 0, 2 + 3)

Артем Прима (0 + 0, 0 + 1)

Антон Дудченко (0 + 0, 0 + 1)

Сергей Семенов (0 + 1, 1 + 3)